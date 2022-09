Letta prova a scaricare Di Maio. Ma Calenda lo smaschera: "Così lo ha blindato" (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, smaschera Enrico Letta: "Nessuna garanzia a Di Maio? Sarà eletto con i voti del Pd" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Il leader del Terzo Polo, CarloEnrico: "Nessuna garanzia a Di? Sarà eletto con i voti del Pd"

fattoquotidiano : Eccolo, l’avvocato che prova a sfondare nella Toscana per antonomasia (soprattutto) rossa (di @lucadecarolis) - MRC_uscITA : RT @MRC_uscITA: @ProgressistaIMB è che la gente ha capito che voi siete gli EREDI DEI FASCISTI IMBOSCATI trasformati in antifascisti dalla… - MRC_uscITA : @ProgressistaIMB è che la gente ha capito che voi siete gli EREDI DEI FASCISTI IMBOSCATI trasformati in antifascist… - RoGra68 : @CarloCalenda Solo #Letta ha un privilegio di apparire per ben e volte in questo video. Secondo me hai qualche irri… - Gingio5 : Ennesima prova. Come potete vedere, se non fai quello che dice Letta e il PD non lavori più anche se sei bravo. È p… -