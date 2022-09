L’emergenza bollette non aspetta l’Ue, l’Italia corra ai ripari adesso. L’allarme di Torlizzi (Di giovedì 15 settembre 2022) La ministeriale sull’energia di venerdì è passata, come anche il discorso di Ursula von der Leyen di ieri. Bozze a parte, all’Unione europea manca ancora un piano per affrontare la crisi delle bollette in corso e superare l’inverno resistendo alla stretta economica russa. Intanto, sullo sfondo, già si intravedono gli impatti della crisi sui progetti europei di transizione ecologica, in un contesto di decoupling dai rivali sistemici che renderà il processo ancora più complesso. L’appuntamento Ue per decidere sulle misure anti-crisi è rimandato a fine mese. Intanto Formiche.net ha raggiunto Gianclaudio Torlizzi, osservatore esperto del settore e fondatore della società di consulenza T-Commodity, per un’intervista a tutto campo, dal qui e ora all’orizzonte 2050. La crisi in corso e le sfide a breve termine, con un occhio su quelle che dovrà affrontare il ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 settembre 2022) La ministeriale sull’energia di venerdì è passata, come anche il discorso di Ursula von der Leyen di ieri. Bozze a parte, all’Unione europea manca ancora un piano per affrontare la crisi dellein corso e superare l’inverno resistendo alla stretta economica russa. Intanto, sullo sfondo, già si intravedono gli impatti della crisi sui progetti europei di transizione ecologica, in un contesto di decoupling dai rivali sistemici che renderà il processo ancora più complesso. L’appuntamento Ue per decidere sulle misure anti-crisi è rimandato a fine mese. Intanto Formiche.net ha raggiunto Gianclaudio, osservatore esperto del settore e fondatore della società di consulenza T-Commodity, per un’intervista a tutto campo, dal qui e ora all’orizzonte 2050. La crisi in corso e le sfide a breve termine, con un occhio su quelle che dovrà affrontare il ...

