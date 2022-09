“Legge 194 sbagliata”. Pillon non arretra e guarda con ammirazione all'Ungheria (Di giovedì 15 settembre 2022) Simone Pillon non fa passi indietro sull'argomento aborto. Il senatore della Lega è stato intervistato da Radio Popolare e ha approfondito la tematica della Legge che regola l'interruzione di gravidanza, applaudendo il modello dell'Ungheria: “La Legge 194 è una Legge sbagliata perché non tiene conto della vita umana che c'è nel grembo della donna. La nuova Legge ungherese? Rimette finalmente al centro l'essere umano. Io non so se una Legge come quella ungherese verrà proposta in Italia. So però che il dibattito sull'aborto ha un grosso deficit di conoscenza. Non dovremmo discutere se l'aborto è lecito. Dovremmo invece discutere se la persona che sta nel grembo di sua madre è un essere umano oppure no. Nel momento in cui noi diamo una risposta sensata e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Simonenon fa passi indietro sull'argomento aborto. Il senatore della Lega è stato intervistato da Radio Popolare e ha approfondito la tematica dellache regola l'interruzione di gravidanza, applaudendo il modello dell': “La194 è unaperché non tiene conto della vita umana che c'è nel grembo della donna. La nuovaungherese? Rimette finalmente al centro l'essere umano. Io non so se unacome quella ungherese verrà proposta in Italia. So però che il dibattito sull'aborto ha un grosso deficit di conoscenza. Non dovremmo discutere se l'aborto è lecito. Dovremmo invece discutere se la persona che sta nel grembo di sua madre è un essere umano oppure no. Nel momento in cui noi diamo una risposta sensata e ...

