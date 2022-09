Le proposte europee contro la crisi energetica (Di giovedì 15 settembre 2022) Se quella con la Russia è una guerra energetica, come l’ha definita la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l’Unione europea presenta il suo arsenale: quattro proposte con l’obiettivo di abbassare il costo delle bollette. Manca però quella che per molti resta un’arma fondamentale contro il caro energia: un tetto al prezzo del gas. Le proposte della Commissione Nessun effetto sorpresa per le misure annunciate al Parlamento di Strasburgo dal vice-presidente della Commissione Frans Timmermans e dalla commissaria all’Energia Kadri Simson. Ad anticipare i contenuti del pacchetto anti-crisi era stata la stessa Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione di fronte all’Eurocamera: riduzione dei consumi elettrici, tetto ai ricavi dei produttori di elettricità con fonti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Se quella con la Russia è una guerra, come l’ha definita la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l’Unione europea presenta il suo arsenale: quattrocon l’obiettivo di abbassare il costo delle bollette. Manca però quella che per molti resta un’arma fondamentaleil caro energia: un tetto al prezzo del gas. Ledella Commissione Nessun effetto sorpresa per le misure annunciate al Parlamento di Strasburgo dal vice-presidente della Commissione Frans Timmermans e dalla commissaria all’Energia Kadri Simson. Ad anticipare i contenuti del pacchetto anti-era stata la stessa Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione di fronte all’Eurocamera: riduzione dei consumi elettrici, tetto ai ricavi dei produttori di elettricità con fonti ...

