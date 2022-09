Le Donatella | morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi Il dolore su Instagram e quella promessa da mantenere

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 15 settembre 2022) Doloroso lutto per Le: èil papà di. A dare il triste annuncio sono state le sorelle in persona attraverso un post susul loro profilo di coppia. Le ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip hanno ricevuto immediatamente una valanga d’affetto dai fan. «Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre», scrivono le gemelle pubblicando una foto a sfondo nero con un cuore rosso al centro sul profilo che porta ancora il nome del loro duo musicale. Non ci sono ulteriori dettagli sul decesso del genitore, che sarebbe avvenuto nelle ultime ore, ma non è da escludere che saranno loro in persona a fornire altre informazioni se lo riterranno opportuno. La ...