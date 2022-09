Le dita “a salsiccia” di re Carlo sono preoccupanti: la regina ha detto che aveva le mani grandi già da neonato (Di giovedì 15 settembre 2022) Re Carlo III è stato ufficialmente proclamato monarca britannico sabato, una volta iniziato il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta. I parlamentari più anziani, ma anche la nuova primo ministro Liz Truss, hanno fatto il loro giuramento di fedeltà a re Carlo. Dopodiché, è stata annunciata anche la data del funerale di sua maestà. Sempre sabato, re Carlo si è anche rivolto alla nazione per la prima volta con un emozionante discorso, nel quale ha parlato in modo affettuoso di sua madre. Ma con la sua salita al trono, alcune fotografie stanno preoccupando i fan della famiglia reale riguardo alla salute del re. ShutterstockRe Carlo – emozionante discorso alla nazione Lunedì, re Carlo è volato a Edimburgo per raggiungere sua sorella, la principessa Anna, e i suoi ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 15 settembre 2022) ReIII è stato ufficialmente proclamato monarca britannico sabato, una volta iniziato il periodo di lutto per la morte dellaElisabetta. I parlamentari più anziani, ma anche la nuova primo ministro Liz Truss, hanno fatto il loro giuramento di fedeltà a re. Dopodiché, è stata annunciata anche la data del funerale di sua maestà. Sempre sabato, resi è anche rivolto alla nazione per la prima volta con un emozionante discorso, nel quale ha parlato in modo affettuoso di sua madre. Ma con la sua salita al trono, alcune fotografie stanno preoccupando i fan della famiglia reale riguardo alla salute del re. ShutterstockRe– emozionante discorso alla nazione Lunedì, reè volato a Edimburgo per raggiungere sua sorella, la principessa Anna, e i suoi ...

