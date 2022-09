Lavoro domestico, entro il 30 settembre le domande per il bonus da 200 euro (Di giovedì 15 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

alprunetti : @PaolaDs17 Lo spiego nel libro. In breve, perché parlo molto della scena anglofona. E poi perché abbiamo ormai intr… - angerissuesxx : @asvkastrikes una buona maggioranza di prodotti che consumiamo costantemente. significa crollo di migliaia di grand… - iomiassicuro : Lavoro domestico, questi i nuovi obblighi - iotiassicuro : Lavoro domestico, questi i nuovi obblighi - LavoroDomestico : Non possiamo dimenticare chi, per migrare in Italia alla ricerca di una occupazione, è spesso raggirato dal crescen… -