Lavoro | 53 ' in nero' in azienda pulizie del Barese | sanzioni

pdnetwork : La nostra proposta di riduzione fiscale è una: la riduzione delle tasse sul #lavoro. Grazie a questa misura potremm… - EnricoLetta : Abbiamo fatto una proposta credibile di riduzione delle #tasse sul #lavoro che darà a lavoratori e pensionati una m… - pdnetwork : Una riduzione fortissima delle tasse sul lavoro: grazie a questa misura potremo dare una quattordicesima in più. Vo… - TerniLife : Denunciato il titolare di un night club: tre lavoratori in nero e zero sicurezza sul posto di lavoro -… - julynko2000 : RT @PossibileIt: Contrastare lo sfruttamento e il lavoro in nero è possibile introducendo il salario minimo e potenziando i controlli. Serv… -

State of Mind

Ai 13 datori diche non si sono attenuti alle norme, sono state elevate sanzioni amministrative per l'importo complessivo di circa 200mila euro. I lavoratori inpercettori di reddito di ...... nello specifico, presso un'impresa operante nel settore delle pulizie sono stati individuati ben 53 lavoratori "in" e 37 lavoratori irregolari. Ai 13 datori diche non si sono attenuti ... Lavoro in nero: la relazione tra condizioni lavorative e salute (ANSA) - BARI, 15 SET - In una azienda di pulizie di Putignano (Bari) la Guardia di Finanza ha individuato 53 lavoratori in nero e 37 irregolari.BIBIONE - Maxi controllo nelle attività commerciali di Bibione: chiusi quattro locali, erogate sanzioni per 120mila euro e scoperto un lavoratore in nero. Giro di vite dei Carabinieri ...