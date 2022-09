Latina, non rispettano l’obbligo di apertura: la Guardia Costiera multa 4 stabilimenti (Di giovedì 15 settembre 2022) Latina – Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre i militari della Sezione Distaccata della Guardia Costiera di Latina/Rio Martino hanno svolto una attività sul litorale del capoluogo finalizzata a verificare il rispetto dell’obbligo generale di apertura sino al 15 settembre imposto, a tutte le strutture balneari autorizzate, dall’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Comunale n. 56/2022, nonché ad accertare, in particolare, la regolare presenza del servizio di salvataggio, presidio di sicurezza di fondamentale importanza per la tutela della vita umana in mare anche nella fase finale della stagione. I militari hanno sottoposto a pattugliamento l’intero litorale, attuando una verifica di tutte le strutture balneari presenti e riscontrando l’effettiva apertura al pubblico della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022)– Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre i militari della Sezione Distaccata delladi/Rio Martino hanno svolto una attività sul litorale del capoluogo finalizzata a verificare il rispetto delgenerale disino al 15 settembre imposto, a tutte le strutture balneari autorizzate, dall’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Comunale n. 56/2022, nonché ad accertare, in particolare, la regolare presenza del servizio di salvataggio, presidio di sicurezza di fondamentale importanza per la tutela della vita umana in mare anche nella fase finale della stagione. I militari hanno sottoposto a pattugliamento l’intero litorale, attuando una verifica di tutte le strutture balneari presenti e riscontrando l’effettivaal pubblico della ...

