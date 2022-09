accountMorto96 : RT @kipiiuo: un giorno un uomo da livorno venne ad allenare la mia squadra del cuore e fu subito amore. max, hai cambiato la nostra vita, g… - kipiiuo : un giorno un uomo da livorno venne ad allenare la mia squadra del cuore e fu subito amore. max, hai cambiato la nos… - EcoLunigiana : #Lunigiana - Una giornata massiva di ricerche che partirà alle 8.30 di sabato e durerà anche nel pomeriggio. Il sin… - siracusaoggi : (Edilizia scolastica: 'Tema assente dai programmi elettorali', appello del Comitato Scuole Sicure ai candidati) -… - VirginiaInverni : @Simona45104788 @PBerizzi @santegidionews @repubblica Contro questo c’è una mobilitazione di @santegidionews che du… -

ilGiornale.it

... fino a ieri bastione inespugnato del leghismo, e ora conteso'cugini' di Fratelli d'Italia, ... Da Salvini si aspetta l'al voto: "Credo che saranno quelli i temi che ci proporrà, in vista ...Come ha dichiarato il premier armeno Nikol Pashinyan l'Armenia ha già fattoalla ...video pubblicati sui social network si possono vedere anche prigionieri di guerra , di cui il numero non ... L'appello dai parlamentari italiani al Trattato di pace tra Azerbaigian ed Armenia Il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, ha parlato ad esempio di "grande preoccupazione" per la notizia della ripresa di scontri armati al confine tra Armenia e Azerbaigian. L'importanza di una p ...Bellanova condannata per un contratto di lavoro: Pd provinciale e Bellanova dovranno pagare al ricorrente “oltre 50mila euro, di cui 6.700 in solido” ...