L' Aiea chiede alla Russia di ritirarsi da Zaporizhzhia

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha approvato una risoluzione chedi lasciare la centrale elettrica ucraina diluce del rapporto degli ispettori...

grecolaci : RT @marcounionista: La AIEA chiede alla Russia di ritirarsi da Zaporizzja ?????????? #RussiaIsATerroristState #PutinWarCrimes - marcounionista : La AIEA chiede alla Russia di ritirarsi da Zaporizzja ?????????? #RussiaIsATerroristState #PutinWarCrimes - Turiddu50688647 : @FelixCripto @luciodigaetano Cocainomane(quinta stronzata, fuori le prove o taci), bombarda le centrali nucleari (s… - Dperogrullo : RT @My_Salute: L'AIEA chiede l'immediata cessazione delle ostilità vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha affermato in un videom… - My_Salute : L'AIEA chiede l'immediata cessazione delle ostilità vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha affermato in… -

Sulla collaborazione con l', che sta monitorando l'impianto, Vladimir Putin ha avuto un ... così comeda mesi Kiev. Ma finora la Casa Bianca si è sempre rifiutata di portare avanti l'......russo Medvedev torna ad attaccare Kiev sostenendo che le garanzie di sicurezza chesiano il "...55 Energodar, in corso preparativi per evacuazione obbligatoria residenti 20:49, ripristinate ...007 Usa: dalla Russia 300 milioni di dollari a partiti stranieri in 20 Paesi, gli Stati Uniti contatteranno le nazioni coinvolte. Borrell: gli introiti da ...Colloquio telefonico questa mattina tra Draghi e Zelensky, lo riporta Palazzo Chigi: occasione di aggiornamento sullo status della guerra.