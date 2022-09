Lady Oscar, l'eroina che ha infranto gli stereotipi di genere compie 50 anni e torna al cinema (Di giovedì 15 settembre 2022) Avrebbe voluto un cuore senz'armatura Lady Oscar, uno di quelli che, come capita a tutti, ogni tanto è felice e ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Avrebbe voluto un cuore senz'armatura, uno di quelli che, come capita a tutti, ogni tanto è felice e ...

MottiCinzia : Ok tolgo Lady Oscar 1* trauma ....e metto Lui! Come sfondo ?? #NAMJOON - KPolice8 : RT @brokenmeIody: cresciuti con ranma mezzo uomo mezzo donna, lady oscar androgina e molestata da andré, fish dei cavalieri dello zodiaco,… - elenabastet : E comunque, sono ufficialmente vintage. Al mattino guardo Una per tutte tutte per una e Anna dai capelli rossi, al… - saggioilmatto : @simone_volponi @LuniVale Hai capito...mai visto bacio lesbico in lady oscar - saggioilmatto : @simone_volponi @LuniVale Ma la prima chi è? Lady Oscar? -