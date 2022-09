Lady Oscar | l’eroina che ha infranto gli stereotipi di genere compie 50 anni e torna al cinema

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 15 settembre 2022) Avrebbe voluto un cuore senz’armatura, uno di quelli che, come capita a tutti, ogni tanto è felice e ogni tanto si ammala. Desiderato non vedere sempre lo stesso ospite seduto alla sua tavola, a pranzo e a cena: la solitudine. Avrebbe barattato la sua vita agiata con una qualunque altra vita infinitamente più umile, purché onesta, purché libera del peso della menzogna, come quando si porta nella pancia un figlio segreto. Avrebbe desiderato non rimanere o far restare gli altri sempre sulla porta della sua vita: ma ogni tanto farli entrare, anche senza bussare, anche senza invito. Le sarebbe piaciuto concedersi il lusso di non essere sempre perfetta e impeccabile, ma qualche volta mostrarsi anche impertinente, capricciosa e ragazzina. E soprattutto avrebbe desiderato le braccia forti e tenere di un padre, dentro cui provare il sollievo di non ...