L'addio al tennis di Federer, Nadal: "Un momento triste per lo sport" (Di giovedì 15 settembre 2022) "Un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo". Rafael Nadal accoglie così, con l'amaro in bocca, via Twitter, L'addio al tennis del rivale di sempre Roger Federer. (leggi qui) "Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro – aggiunge il campionissimo spagnolo – ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra". (Ansa).

