La storica: Carlo ha le idee chiare ma molte sfide sono esterne a monarchia (Di giovedì 15 settembre 2022) Carlo III non ha alcuna intenzione di essere un sovrano di transizione, ha idee chiare sulla direzione in cui vuole portare la monarchia ma la corona dovrà affrontare delle sfide importanti legate in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022)III non ha alcuna intenzione di essere un sovrano di transizione, hasulla direzione in cui vuole portare lama la corona dovrà affrontare delleimportanti legate in ...

leonemaschio : Il re licenzia 100 persone - carlo_masera : RT @marattin: Oggi in collegamento con L’Aria che Tira volevano farmi commentare su una prospettiva storica del finanziamento estero ai par… - attilascuola : RT @SionRomina: Carlo diventa Re e per ringraziamento licenzia un centinaio tra servitori, dipendenti e segretari della sua storica residen… - SionRomina : Carlo diventa Re e per ringraziamento licenzia un centinaio tra servitori, dipendenti e segretari della sua storica… - 31117410ead7450 : Sono persone con una alta cultura storica, parlano alcuni idiomi. Insomma quelli che giudicano Carlo non sanno una… -