La sinistra si guardi in casa, il flirt con Mosca e Pechino è targato Pd: gli “aiutini” da Prodi a Letta (Di giovedì 15 settembre 2022) Altro che rubli piovuti da Mosca alla destra italiana. È la sinistra che dovrebbe guardarsi in casa. C’è un imbarazzante filo rosso che lega i governi italiani (da Prodi in poi) a Mosca e Pechino. Con operazioni politico-economiche che hanno il sapore della sudditanza. E che hanno messo a serio rischio l’indipendenza energetica italiana e non solo quella. Lo sostiene sulla Verità Daniele Capezzone in una operazione-verità sulle influenze cinesi e russe in Italia. Rubli, Capezzone: la sinistra si guardi in casa “Lasciamo da parte tutto ciò che è avvenuto prima del 1989, con il Pci (progenitore politico del Pds-Ds-Pd) che fu sistematicamente foraggiato da Mosca. E già questo dovrebbe far arrossire chi, adesso, si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Altro che rubli piovuti daalla destra italiana. È lache dovrebbe guardarsi in. C’è un imbarazzante filo rosso che lega i governi italiani (dain poi) a. Con operazioni politico-economiche che hanno il sapore della sudditanza. E che hanno messo a serio rischio l’indipendenza energetica italiana e non solo quella. Lo sostiene sulla Verità Daniele Capezzone in una operazione-verità sulle influenze cinesi e russe in Italia. Rubli, Capezzone: lasiin“Lasciamo da parte tutto ciò che è avvenuto prima del 1989, con il Pci (progenitore politico del Pds-Ds-Pd) che fu sistematicamente foraggiato da. E già questo dovrebbe far arrossire chi, adesso, si ...

