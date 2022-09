La serie sequel di Blade Runner 2049 si farà: Ridley Scott tra i produttori esecutivi (Di giovedì 15 settembre 2022) La serie sequel di Blade Runner 2049 si farà. Amazon ha ufficialmente ordinato il nuovo progetto televisivo, il cui titolo è Blade Runner 2099. Ridley Scott, regista dei primi due film, ha parlato per la prima volta del nuovo show nel novembre 2021 . I dettagli della trama della serie sequel di Blade Runner 2049 sono ancora top secret, ma dal titolo si intuisce che la storia si svolgerà cinquant’anni dopo gli eventi del film, che fa da seguito all’originale del 1982. Silka Luisa è la showRunner e la produttrice esecutiva, Ridley Scott è anche produttore esecutivo sotto la sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladisi. Amazon ha ufficialmente ordinato il nuovo progetto televisivo, il cui titolo è2099., regista dei primi due film, ha parlato per la prima volta del nuovo show nel novembre 2021 . I dettagli della trama delladisono ancora top secret, ma dal titolo si intuisce che la storia si svolgerà cinquant’anni dopo gli eventi del film, che fa da seguito all’originale del 1982. Silka Luisa è la showe la produttrice esecutiva,è anche produttore esecutivo sotto la sua ...

