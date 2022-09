La Sardegna conquista la corona con Serena Caredda, nuova eletta “Una Ragazza per il Cinema” 2022 (Di giovedì 15 settembre 2022) “Sono emozionata, ma felicissima. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutata in questa avventura. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto. Quest’anno ho voluto riprovare, soprattutto spronata dal mio grande “tutor”, sostenitore, agente, amico, fratellone: Francesco Locci, titolare dell’Agenzia “Fashion Squad Agency” e Responsabile Regione Sardegna di “Una Ragazza per il Cinema”. Il mio obiettivo era vincere…ho vinto!! Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo…è un mondo che amo!”. Questo è quanto affermato, a caldo, dalla nuova Ragazza per il Cinema 2022, appena eletta, che non è riuscita a nascondere certe emozioni…occhi ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 15 settembre 2022) “Sono emozionata, ma felicissima. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutata in questa avventura. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto. Quest’anno ho voluto riprovare, soprattutto spronata dal mio grande “tutor”, sostenitore, agente, amico, fratellone: Francesco Locci, titolare dell’Agenzia “Fashion Squad Agency” e Responsabile Regionedi “Unaper il”. Il mio obiettivo era vincere…ho vinto!! Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo…è un mondo che amo!”. Questo è quanto affermato, a caldo, dallaper il, appena, che non è riuscita a nascondere certe emozioni…occhi ...

