La Russia ha bombardato una diga in Ucraina (Di giovedì 15 settembre 2022) Le truppe russe hanno lanciato otto missili da crociera contro la diga di Kryvyi Rih, distruggendo una stazione di pompaggio dell'acqua e causando l'inondazione di almeno 120 abitazioni e vaste parti della città

