La previsione di Confcommercio | Italia a rischio recessione verso fine anno

L' Italia va "verso un peggioramento del quadro economico: una recessione mite" . Lo indica la congiuntura presentata dal direttore dell'Ufficio studi, Mariano Bella , alla luce dell' emergenza energetica . Secondo le stime, il Pil nel terzo trimestre potrebbe segnare - 0,8% rispetto al trimestre precedente e +1,1% rispetto al terzo ......è stato lanciato da Conad in occasione della conferenza stampa a Roma insieme a, ..." con 455 punti vendita sul territorio e un fatturato di oltre 1.800 milioni di euro con una...L' Italia va "verso un peggioramento del quadro economico: una recessione mite" . Lo indica la congiuntura presentata dal direttore dell'Ufficio studi ...No, il maggiore costo delle bollette energetiche lo sta pagando anche il sistema produttivo''. Secondo le stime di Confcommercio, le previsioni per il prossimo anno sono tutt'altro che rosee: ''Il pil ...