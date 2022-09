La premura di Claudio Borghi che pubblica sui social la sua tessera sanitaria ma censura il codice fiscale

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Educazione digitale, lezione zero. Non sino mai i propri documenti suinetwork. Anche se questi stessi documenti, per eccesso di zelo in verità, prevedono ladi alcuni campi, come ad esempio quello deldi. Già perché il parlamentare della Lega, volendo dimostrare che – per la penuria di materie prime – le tessere sanitarie nuove arrivano senza microchip (ve ne abbiamo già parlato, ed è effettivamente un problema), ha mostrato la suanuova di zecca, a confronto con quella vecchia. Fotografia, piccolo intervento diale passa la paura. Tuttavia, ci sono una serie di problemi in questa operazione ...