La porta Rossa 3 | anticipata la data d’inizio al 2022

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tra le tante fiction che vengono rimandate o che vengono eliminate, possiamo dire che questa volta ci sono buone notizie per il pubblico della fiction La3 di Rai2,che ha come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. L’uscita della nuova stagione, prevista inizialmente per il 2023, verràal. La serie gira intorno alle vicende del commissario Cagliostro che è rimasto ancorato nel mondo dei vivi dopo la sua morte. Stando a quanto riGente la serie, che sarebbe dovuta uscire tra febbraio e marzo del 2023, andrà in onda in prima serata su Rai2 il 28 ottobre del. Cosa ci riserverà la nuova stagione? La trama della nuova stagione è già stata resa nota e dalle anticipazioni si scopre che Vanessa, interpretata da Valentina Romani, non avrà più ...

La Porta Rossa 3, la possibile data di uscita e tutto quello che ci dice La data di uscita de La Porta Rossa 3, se confermata, ci svela anche altro sulle fiction di Raidue dell'autunno e non solo ...La porta rossa, quando va in onda la 3^ stagione Anticipata la data d'inizio Buone notizie per i telespettatori della fiction di Rai2 con protagonisti ...