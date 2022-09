La nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Cormons (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ stata presentata dal direttore artistico di ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale Walter Mramor la stagione ricca 2022/2023 del Teatro Comunale di Cormons, che quest’anno vede un’offerta decisamente ampliata: un vero e proprio caleidoscopio artistico che spazia fra tutti i generi. Accanto a lui l’assessore alla Cultura di Cormons, Anna Bortolotti e il presidente della Fondazione CaRiGo Alberto Bergamin che hanno sottolineato l’importanza della sfera artistico-culturale quale elemento fondante dell’esistenza. Aprirà la sezione PROSA Elio, il 5 novembre, con l’omaggio coloratissimo a Enzo Jannacci ‘Ci vuole orecchio’; il 17 novembre Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa, Francesca Ciocchetti saranno le protagoniste di ‘The Children’ di Lucy Kirkwood; il 5 dicembre sarà ospite la Compagnia della Rancia con lo sfavillante ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ stata presentata dal direttore artistico di ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale Walter Mramor laricca 2022/2023 deldi Cormons, che quest’anno vede un’offerta decisamente ampliata: un vero e proprio caleidoscopio artistico che spazia fra tutti i generi. Accanto a lui l’assessore alla Cultura di Cormons, Anna Bortolotti e il presidente della Fondazione CaRiGo Alberto Bergamin che hanno sottolineato l’importanza della sfera artistico-culturale quale elemento fondante dell’esistenza. Aprirà la sezione PROSA Elio, il 5 novembre, con l’omaggio coloratissimo a Enzo Jannacci ‘Ci vuole orecchio’; il 17 novembre Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa, Francesca Ciocchetti saranno le protagoniste di ‘The Children’ di Lucy Kirkwood; il 5 dicembre sarà ospite la Compagnia della Rancia con lo sfavillante ...

Striscia : ?? Da martedì 27 settembre inizia una nuova stagione di Striscia con una coppia d’eccezione: @Lucaargentero e… - welikeduel : Ci vediamo stasera per la prima puntata della nuova stagione di #propagandalive! Vi aspettiamo insieme a Francesca… - welikeduel : Il primo #spiegoneschianchi della nuova stagione di #propagandalive @fraschianchi - fiffoofficial : RT @Striscia: ?? Da martedì 27 settembre inizia una nuova stagione di Striscia con una coppia d’eccezione: @Lucaargentero e #AlessandroSiani… - NotebookAud : #prevendita Da oggi, 15 settembre, sono in vendita i biglietti per la prima parte della Stagione Sinfonica e da Cam… -