La Nasa trova molecole organiche nel cratere Jezero su Marte | sono i mattoncini della vita

(Di giovedì 15 settembre 2022) Lahatosu, i cosiddetti “”. Quattro dei dodici campioni di roccia raccolti dal rover Perseverancesuhanno presentato tracce diche potrebbero farsi risalire ad antiche forme dima non necessariamente. La scoperta è stata resa nota oggi dall’ente spaziale statunitense il quale precisa che questere sucorrelate a quelle dei solfati. E i solfatiti negli strati di roccia sedimentaria poscontenere informazioni preziose ...

'Adesso sappiamo che il rover sinel posto giusto' ha spiegato l'amministratore per la Scienza dellaThomas Zurbuchen , nel corso della conferenza stampa. Due le ipotesi al vaglio degli ...Il rover Perseverance sisu Marte dal 18 febbraio 2021, quando superò i cosiddetti "sette minuti di terrore" così definiti dallanecessari per bucare l'atmosfera del pianeta rosso a ...Il rover Perseverance della NASA ha rilevato molecole organiche su Marte. Secondo gli esperti si tratterebbe di "tracce di vita passata" ...In quello che una volta era il delta di un fiume marziano, il rover Perseverance ha trovato una roccia con abbondanti molecole organiche, forse biologiche ...