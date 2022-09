La maglia di Michael Jordan battuta all' asta per 10 milioni di dollari

(Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - Laindossata dalla leggenda del basket, durante la prima partita delle finali Nba del 1998, la sua ultima vittoria per il titolo, è stata venduta alla cifra record di 10,1di. Lo ha comunicato la casa d'Sotheby's. L'iconicarossa dei Chicago Bulls, con il numero 23 disul retro, diventa così il più caro indumento-cimelio sportivo mai venduto all'. La somma finale è stata il doppio più alta della stima fatta da Sotheby's e ha ottenuto un totale di 20 offerte. Ladiha battuto il record dei cimeli sportivi più costosi mai venduti, stabilito a maggio dalladell'Argentina indossata da Diego Armando ...

La storican. 23 diJordan indossata nella partita di apertura delle finali Nba del 1998 (quando realizzò 33 punti contro gli Utah Jazz) è stata venduta all'asta per 10,1 milioni dollari. Un ... A New York è stata venduta all'asta una maglia della leggenda del basket Michael Jordan. Indossata durante il primo incontro delle finali NBA del 1998 disputate con i Chicago Bulls, è stata battuta pe ...La Sotheby's di New York, di proprietà dal 2019 del magnate delle telecomunicazioni franco-israeliano Patrick Drah, batte un prezzo mai raggiunto per la divisa indossata dalla superstar ...