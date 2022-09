La Juventus riparte dopo la delusione: buone notizie per Allegri (Di giovedì 15 settembre 2022) La Juventus è tornata in campo dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica: nel mirino la sfida di Monza Resettare: è questa la parola d’ordine in casa Juventus dopo la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Laè tornata in campola sconfitta in Champions League con il Benfica: nel mirino la sfida di Monza Resettare: è questa la parola d’ordine in casala… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

heelsteffe : @juventusfc Insieme un cazzo, ci sta in tribuna e in panchina ieri hanno ucciso la Juventus. Prima ve ne accorgete… - ZonaBianconeri : RT @Mr_Gians: Delusione per la partita, tanta! Amarezza tanta! La squadra non è squadra. Da qui si riparte. Voglia di mollare? ZERO!!! Forz… - Mr_Gians : Delusione per la partita, tanta! Amarezza tanta! La squadra non è squadra. Da qui si riparte. Voglia di mollare? ZE… - JackFra9 : @UbaldoLorenzo Noooo. Che poi la Juventus riparte... - BianconeraNews : Comincia la ripresa all'Allianz Stadium: si riparte dal punteggio di 1-1. ?? #ChampionsLeague #ForzaJuventus… -