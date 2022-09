La dedica di Emma Marrone al fratello Checco dopo l’addio al papà

Leggi su diredonna

(Di giovedì 15 settembre 2022) A una manciata di giorni di distanza dalla dolorosa scomparsa di suo padre, Rosario,ha scelto di condividere unasocial per un altro uomo importantissimo della sua vita, ilFrancesco, che lei dolcemente chiama. In occasione del compleanno di lui, il 15 settembre, la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto di loro due da piccolini, accompagnato da parole di affetto che, forse ora più che mai, lui aveva bisogno di sentire. A corredo dell’immagine nostalgica la star della musica italiana ha scritto: Buon compleannomio. Sei una roccia… Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo. Nono sono stati giorni semplice per: ...