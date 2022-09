La crescita dell’Intelligenza Artificiale nella Repubblica Popolare Cinese dieci punti da sviluppare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 settembre 2022) In questo articolo esamineremo uno per uno iche non ancora permettono agli studi e agli sviluppi sull’intelligenzaRP della Cina di porsi al 100% del livello avanzato internazionale. I) I vantaggi economici vengono prima di tutto: mancanza di visione. Molte imprese di IA e alcuni governi locali non hanno la visione e perseguono vantaggi economici a breve termine, sperando di ottenere evidenti ritorni economici entro uno-due o due-tre anni, risultando in un gran numero di start-up di intelligenzadesiderose di successo rapido, però con mancanza di fiducia e sviluppo debole. È necessario perseguire vantaggi economici, ma i settori ad alta tecnologia o i settori che utilizzano la tecnologia dell’IA per promuovere la trasformazione e l’aggiornamento di altri sezioni e il loro sviluppo, ...