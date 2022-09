La Commissione Antimafia riapre i casi Pasolini e Moro | ecco gli ultimi sviluppi svelati da TPI

(Di giovedì 15 settembre 2022) Troppo breve il tempo a disposizione per indagare sulle complesse vicende irrisolte che ancora attanagliano il Paese, ma lapresieduta dal senatore Nicola Morra, insieme ai comitati specifici guidati dai vari componenti, hanno provato a ricostruire i fili della tensione che su questi ed altri fatti indagati dai Commissari vanno a intrecciarsi con il ruolo della criminalità organizzata. Ruolo che insieme ai segreti da essa conservati ha nel tempo rafforzato la sua crescita esponenziale, su tutte la ‘ndrangheta. Ma non solo. Pier Paoloe quella trappola che lo ha condotto all’Idroscalo di Ostia A prevalere nelle indagini dellaè stata la testimonianza dell’ex agente di Polizia, del Sismi e della DEA, Nicola Longo, che ha riferito del suo ruolo nel ...

... scrive in una nota l'associazione. 'Auspichiamo un 'ripensamento' del testo per evitare ... A questo punto la palla passa allaGiustizia della Camera, dove il presidente Mario ...Tra loro anche il presidente dellaparlamentareNicola Morra . 'Se chi si è astenuto avesse votato contro, l'emendamento non sarebbe stato approvato', ha commentato Morra. ... La donna delle stragi del 1993, la commissione antimafia ritrova due identikit dopo 29 anni Troppo breve il tempo a disposizione per indagare sulle complesse vicende irrisolte che ancora attanagliano il Paese, ma la Commissione Antimafia presieduta dal senatore Nicola Morra, insieme ai ...Manfredonia (Fg), 14 settembre 2022, (L'Immediato) - Aziende del pesce in odor di mafia a Manfredonia. Nelle scorse ore la Prefettura di Foggia ha reso note, dopo i ricorsi respinti dal Tar Puglia, du ...