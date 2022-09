La Chromecast con Google TV economica probabilmente non sarà così economica (Di giovedì 15 settembre 2022) Quando sembra ormai tutto pronto per il lancio, arrivano voci di un prezzo più alto di quanto previsto: la nuova Chromecast potrebbe costare 39,99 dollari in USA invece che 29,99. Questo potrebbe significare un prezzo europeo di 49,99 euro.... Leggi su dday (Di giovedì 15 settembre 2022) Quando sembra ormai tutto pronto per il lancio, arrivano voci di un prezzo più alto di quanto previsto: la nuovapotrebbe costare 39,99 dollari in USA invece che 29,99. Questo potrebbe significare un prezzo europeo di 49,99 euro....

HWSWReview : La Chromecast con Google TV economica probabilmente non sarà così economica, via - Digital_Day : Nuove conferme sull'arrivo di una nuova Chromecast con Google TV, ma a quanto pare costerà 10 euro in più del previ… - enricoatti : Oggi su #ElevenSports tutto ok, streaming scorrevole. Poi capisco che l'app mi sta facendo vedere la partita con 15… - kid_a1978 : @googleitalia @Google come stiamo messi con la correzione di tutti i buchi che la causa persa con @Sonos ha portato… - 83napolano : RT @CeotechI: Chromecast HD con Google TV 12, 1,5 GB di RAM e altro #AmlogicS805X2 #Android12 #Chromecast #ChromecastHD #Entertainment #Gad… -