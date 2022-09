soteros1 : @2014Monaco @PCad19 @pdnetwork Il pd è un partito di persone corrette x antonomasia x loro il voto di scambio le ra… - Passi_flo : La battaglia contro la piccola borghesia è una battaglia persa. La piccola borghesia è come uno di quei film sugli… - lilliilcanarino : RT @glfelicetti: TAR Lazio ha rinviato la decisione sugli animali della Sfattoria degli Ultimi è stata rinviata al 4 ottobre prossimo. La b… - francescocolucc : RT @MaresaBellucci: Ringrazio @GiorgiaMeloni e @FrancescoLollo1 per la nomina a capogruppo all'interno della Commissione d'inchiesta sugli… - ccclacar : RT @BettaPiccolotti: Oggi i giornali parlano del nostro esposto e dell’indagine sugli extra-profitti delle energetiche. Vogliamo che li ta… -

TGLA7

- Mosca ha pagato, sì o no partiti e associazioni per influenzare la politica italiana Dopo l'allerta americana all'Europa, la destinazione dei fondi avvelena la campagna elettorale a pochi giorni ...Tredici le nazioni in "acqua" per la sezione maschile e 4 nazioni per la sezione femminile per un totale di 46 atleti a darsistessi campi gara, stesse regole e pesi e giudici di gara ... La battaglia sugli ipotetici fondi russi infuria. Di Maio chiede una commissione, Letta incalza. Ma le carte arriveranno Il Consiglio di Stato ha sospeso l’ordinanza del Tar della Calabria in riferimento al ruolo degli operatori socio-sanitari ...I PUNTI DI FORZA Finalmente basta con la palla al piede del governo di Mario Draghi, governatori e Giancarlo Giorgetti a fare i portatori d’acqua che le liste sono tutte sue, via libera ai cavalli di ...