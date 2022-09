La battaglia di Berlusconi per i disabili: il piano per le pensioni di invalidità (Di giovedì 15 settembre 2022) Silvio Berlusconi in prima linea per aiutare i disabili. Il numero di Forza Italia, nella sua pillola quotidiana sul programma di Forza Italia, si sofferma su una parte importante dei cittadini italiani, spesso trascurata: “I disabili e costituiscono quasi il 5% degli italiani. Per noi la persona è sacra e portatrice di diritti fondamentali inalienabili. Le attitudini fisiche o psichiche, così come l'età, il genere, gli orientamenti politici o religiosi non hanno alcuna rilevanza a questo riguardo. Per tutto questo voi, se volete, avete il pieno diritto di partecipare alla vita pubblica e la collettività ha il dovere assoluto di fare tutto il possibile per garantirvi che questo diritto sia effettivo”. “Uno dei temi sui quali più insisto in questa campagna elettorale è - spiega ancora Berlusconi prima delle ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Silvioin prima linea per aiutare i. Il numero di Forza Italia, nella sua pillola quotidiana sul programma di Forza Italia, si sofferma su una parte importante dei cittadini italiani, spesso trascurata: “Ie costituiscono quasi il 5% degli italiani. Per noi la persona è sacra e portatrice di diritti fondamentali inalienabili. Le attitudini fisiche o psichiche, così come l'età, il genere, gli orientamenti politici o religiosi non hanno alcuna rilevanza a questo riguardo. Per tutto questo voi, se volete, avete il pieno diritto di partecipare alla vita pubblica e la collettività ha il dovere assoluto di fare tutto il possibile per garantirvi che questo diritto sia effettivo”. “Uno dei temi sui quali più insisto in questa campagna elettorale è - spiega ancoraprima delle ...

