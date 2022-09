La bara della Regina Elisabetta è vuota? La verità sulla sepoltura segreta

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 settembre 2022) Le teorie del complotto non si fermano nemmeno con la morte. Sempre più persone sono convinte che nellaposta nella Westminster Hall non ci sia il corposovrana e che questo sia stato già sepolto nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Alcuni sostengono che la famiglia reale non avrebbe mai permesso alla salmasovrana di decomporsi durante le tappe prima del funerale e che per questo i reali avrebbero preferito lain gran segreto, per far riposare in pace la. Del caso si è occupata anche Bard’Urso a Pomeriggio 5: “C’è un giallo in queste ore. Nel mondo molti siti anche importanti hanno scritto delle cose strane. Secondo queste teorie nella ...