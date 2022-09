Kiev: è arrivata la Leyen per incontrare Zelensky sulla Ue. Intanto i russi hanno ripreso il lancio di missili (Di giovedì 15 settembre 2022) Come anticipato ieri a Strasburgo, accompagnata dalla first lady, Zelenska, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha scritto su Twitter di esser arrivata a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino: ‘‘A Kiev, per la mia terza visita dall’inizio della guerra russa”. La Leyen a Kiev: “Parleremo su come avvicinare le nostre economie e le nostre persone mentre l’Ucraina avanza verso l’adesione” Poi, avvicinata dai media, la numero uno di Bruxelles ha aggiunto che ”E’ cambiato davvero tanto. Ora l’Ucraina è candidata a far parte dell’Unione europea’. Parlerò con Zelensky e con Shmyhal – ha poi concluso prima di entrare nel palazzo governativo – di come continuare ad avvicinare le nostre economie e le nostre persone mentre l’Ucraina avanza verso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) Come anticipato ieri a Strasburgo, accompagnata dalla first lady, Zelenska, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, ha scritto su Twitter di esser, dove incontrerà il presidente ucraino: ‘‘A, per la mia terza visita dall’inizio della guerra russa”. La: “Parleremo su come avvicinare le nostre economie e le nostre persone mentre l’Ucraina avanza verso l’adesione” Poi, avvicinata dai media, la numero uno di Bruxelles ha aggiunto che ”E’ cambiato davvero tanto. Ora l’Ucraina è candidata a far parte dell’Unione europea’. Parlerò cone con Shmyhal – ha poi concluso prima di entrare nel palazzo governativo – di come continuare ad avvicinare le nostre economie e le nostre persone mentre l’Ucraina avanza verso ...

