Juventus: le parole di Deschamps su Pogba sono una sentenza? (Di giovedì 15 settembre 2022) Mancano 66 giorni all’inizio del Mondiale in Qatar e la presenza di Paul Pogba rimane ancora un grande punto interrogativo. Il centrocampista della Juve si è operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna al ginocchio destro dopo l’infortunio rimediato nel precampionato. Il ct della Francia Didier Deschamps ha detto: “Conosco benissimo Paul, ci parlo spesso, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, Paratici e il centrocampo giovane nel futuro Pogba-Juve, la proposta di rinnovo del Manchester United per trattenerlo Pogba, Juventus all’assalto: possibile scambio con Rabiot. La situazione Pogba, il Real Madrid mette nel mirino il francese. La situazione ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Mancano 66 giorni all’inizio del Mondiale in Qatar e la presenza di Paulrimane ancora un grande punto interrogativo. Il centrocampista della Juve si è operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna al ginocchio destro dopo l’infortunio rimediato nel precampionato. Il ct della Francia Didierha detto: “Conosco benissimo Paul, ci parlo spesso, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Paratici e il centrocampo giovane nel futuro-Juve, la proposta di rinnovo del Manchester United per trattenerloall’assalto: possibile scambio con Rabiot. La situazione, il Real Madrid mette nel mirino il francese. La situazione ...

DiMarzio : #UCL | @juventusfc, le parole di #Allegri nel post-partita - ERYREY72 : RT @irrisolvibile: 29/10/2021,quasi un anno fa,l'ultima apparizione del Presidente della Juventus FC Disse(cito parole testuali): 'Nel 20… - junews24com : Montemurro: «Non siamo i favoriti per lo Scudetto. Con la Roma...» - - ElTanoFlaco : RT @Gianpaolo_5: Il grande colpo di mercato la #Juventus l'ha già fatto e si chiama Massimiliano #Allegri. Visto che, come si è capito dall… - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ????La #Juventus sta crollando in #Champions League e Fabio #Caressa ha spiegato come la squadra può uscire da questa… -