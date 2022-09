Juventus, Allegri trema per davvero: può succedere dopo il Monza (Di giovedì 15 settembre 2022) Juventus, la situazione peggiora e la società non può e non vuole starsene con le mani in mano. Gli accadimenti delle ultime settimane sono poco confortanti, il club di Agnelli inizia a fare importanti valutazioni. Juventus, ma che sta succedendo? Un mese dall’inizio di questa nuova (ed anticipata per i Mondiali) stagione calcistica e i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 settembre 2022), la situazione peggiora e la società non può e non vuole starsene con le mani in mano. Gli accadimenti delle ultime settimane sono poco confortanti, il club di Agnelli inizia a fare importanti valutazioni., ma che sta succedendo? Un mese dall’inizio di questa nuova (ed anticipata per i Mondiali) stagione calcistica e i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Non sbaglia #Allegri quando ripete che a questa Juventus mancano tanti giocatori: soprattutto Pogba, Alex Sandro, S… - gippu1 : #JuventusBenfica Per la prima volta nella storia la Juventus e Massimiliano Allegri fanno zero punti nelle prime due giornate di Champions. - Paolo_Bargiggia : ESCLUSIVA – Juventus, idea Conte per il post Allegri: i dettagli - le_marmiton_ : RT @teobleve: La #Juventus iera sera ha coperto complessivamente come collettivo una distanza totale di 114.9 km. Il #Benfica ne ha percors… - ilariofanto0 : @Sayuri1897 Purtroppo nella nostra società non parla nessuno e chi parla, Allegri, dice sempre le solite banalità.… -