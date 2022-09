Juventus, Allegri nella bufera: allo stadio e sui social i tifosi chiedono l’esonero. Anche Milik e Di Maria lo contestano: spunta un video (Di giovedì 15 settembre 2022) “Non mi sento a rischio, questi momenti fanno parte del calcio. Sono momenti difficili”. Sono le parole pronunciate da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo aver perso 2-1 contro il Benfica in Champions League. Le prestazioni e la sua gestione però sono ufficialmente sul banco degli imputati: si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile esonero del tecnico, per la prima volta se ne parla apertamente. L’amministratore delegato della squadra di Torino, Maurizio Arrivabene, ha risposto a un fan che gli chiedeva un cambio in panchina: “Lo paghi tu l’altro che arriva?”. Un’amara verità, non esattamente una difesa dell’operato di Allegri. Sui social esplodono le voci sull’esonero di Allegri. Poco dopo arriva la precisazione da parte della dirigenza: “Chiariamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Non mi sento a rischio, questi momenti fanno parte del calcio. Sono momenti difficili”. Sono le parole pronunciate da Massimiliano, allenatore della, dopo aver perso 2-1 contro il Benfica in Champions League. Le prestazioni e la sua gestione però sono ufficialmente sul banco degli imputati: si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile esonero del tecnico, per la prima volta se ne parla apertamente. L’amministratore delegato della squadra di Torino, Maurizio Arrivabene, ha risposto a un fan che gli chiedeva un cambio in panchina: “Lo paghi tu l’altro che arriva?”. Un’amara verità, non esattamente una difesa dell’operato di. Suiesplodono le voci suldi. Poco dopo arriva la precisazione da parte della dirigenza: “Chiariamo ...

