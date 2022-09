Juve, tutto si complica. Milan, c'è un Chelsea già all'ultima spiaggia. Il quadro girone per girone (Di giovedì 15 settembre 2022) La squadra di Spalletti è una delle rivelazioni del torneo: ha superato con inattesa facilità sia il Liverpool che i Rangers ed è a punteggio pieno. I Reds sono riusciti a rimettersi in corsa battendo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) La squadra di Spalletti è una delle rivelazioni del torneo: ha superato con inattesa facilità sia il Liverpool che i Rangers ed è a punteggio pieno. I Reds sono riusciti a rimettersi in corsa battendo ...

_Morik92_ : Boom!!! La mia chiacchierata con @fbernardeschi: 'Tiferò sempre #Juve, ho dato tutto per questa maglia. Con #CR7 i… - fanpage : Ciò che ne è venuto fuori, al triplice fischio dell'arbitro, è stato poi un mix di rassegnazione e indignazione da… - realvarriale : Sfiora l'impresa @OfficialUSS1919. Domina a lungo e alla fine con un pò di ingenuità si fa raggiungere e superare d… - Tooytter1 : RT @JuVenezuela11: Tutto cominciò dal gol annulato a CR7 contro l'Udinese 1 anno fa. Ritorsione contro #Agnelli per la Superlega, più la ne… - nicolafavrin : @pino_nostro @theboss_1908 Beh sì tutto il movimento calcio in Italia è in crisi. Dalla nazionale ai club. Siamo tu… -