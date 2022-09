Juve, Di Maria stupito per il cambio di Milik: Allegri ha in mano la squadra? Il Fideo come Tevez e Ronaldo... (Di giovedì 15 settembre 2022) Juventus-Benfica 1-2 è appena terminata e i giocatori bianconeri sostano a centrocampo. Tra di loro ci sono anche Arkadiusz Milik, autore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022)ntus-Benfica 1-2 è appena terminata e i giocatori bianconeri sostano a centrocampo. Tra di loro ci sono anche Arkadiusz, autore...

Gazzetta_it : Giocatori con #Allegri? Spunta un video in cui #DiMaria fa venire qualche dubbio... #Juve - GoalItalia : Paredes sul matrimonio tra Di Maria e la Juve: 'Gli ho già detto che deve restare un altro anno' ???????? - romeoagresti : #Paredes: “Dal momento che ho saputo che Di Maria sarebbe finito alla Juve, abbiamo iniziato a parlare. Ho fatto di tutto per venire”. - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, #DiMaria stupito per il cambio di #Milik: #Allegri ha ancora in mano la squadra? - cmdotcom : #Juve, #DiMaria stupito per il cambio di #Milik: #Allegri ha ancora in mano la squadra? -