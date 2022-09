Italvolley femminile, i Mondiali si avvicinano: oggi amichevole con la Serbia a Napoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Italia del volley femminile si appresta a vivere l’ultimo atto del torneo di Napoli, il DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. La partita Italia-Serbia comincerà al PalaVesuvio di Ponticelli alle ore 20 di oggi, giovedì 15 settembre. Si tratta dell’ultimo match prima dei Mondiali, che scatteranno tra otto giorni in Polonia e Olanda. Nella città partenopea andrà in scena uno scontro tra due grandi favorite per la conquista del titolo iridato, si incrociano le finaliste dell’atto conclusivo di quattro anni fa (quando vinsero le balcaniche) e degli ultimi Europei (quando trionfarono le azzurre). Le ragazze di Davide Mazzanti, che nel quadrangolare campano hanno perso contro la Turchia e poi vinto con la Polonia, cercano risposte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Italia del volleysi appresta a vivere l’ultimo atto del torneo di, il DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. La partita Italia-comincerà al PalaVesuvio di Ponticelli alle ore 20 di, giovedì 15 settembre. Si tratta dell’ultimo match prima dei, che scatteranno tra otto giorni in Polonia e Olanda. Nella città partenopea andrà in scena uno scontro tra due grandi favorite per la conquista del titolo iridato, si incrociano le finaliste dell’atto conclusivo di quattro anni fa (quando vinsero le balcaniche) e degli ultimi Europei (quando trionfarono le azzurre). Le ragazze di Davide Mazzanti, che nel quadrangolare campano hanno perso contro la Turchia e poi vinto con la Polonia, cercano risposte ...

