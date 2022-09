Italia-Serbia volley femminile | amichevole oggi | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022)giovedì 15 settembre (ore 20.00) si giocadi. Si tratta dell’ultima partita prima dei Mondiali, che scatteranno tra otto giorni in Polonia e Olanda. A Napoli andrà in scena uno scontro tra due grandi favorite per la conquista del titolo iridato, si incrociano le finaliste dell’atto conconclusivo di quattro anni fa (quando vinsero le balcaniche) e degli ultimi Europei (quando trionfarono le azzurre). Le Campionesse d’Europa, che nel quadrangolare campano hanno perso contro la Turchia e poi vinto con la Polonia, cercano risposte contro la corazzata avversaria. Attesa per il sempre vibrante confronto tra Paola Egonu e Tijana Boskovic, i due opposti più forti in circolazione. Il CT Davide Mazzanti avrà modo di fare un ultimo bilancio prima ...