Italia-Croazia, Coppa Davis: gli azzurri annientano i croati 3-0 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tutto abbastanza semplice per la Nazionale Italiana di tennis. Gli azzurri hanno conquistato il primo punto della loro avventura in Coppa Davis durante Italia-Croazia, match terminato 3-0 per i ragazzi di Filippo Volandri. Il pronostico, d'altronde, era fortemente in favore degli Italiani che sono stati bravi a rispettare i favori della vigilia battendo nettamente gli avversari balcanici. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e la coppia Bolelli-Fognini sono riusciti a battere i rispetti avversari mettendo in campo una superiorità tecnica piuttosto evidente: dopo la Croazia, adesso, di nuovo in campo il 16 settembre per affrontare la troupe argentina.

