Istanbul Basaksehir-Fiorentina 3-0, Bonaventura: "Pensiamo subito a ripartire"

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha parlato dopo la sconfitta in Conference League contro l'Istanbul Basaksehir per 3-0. Ecco le sue parole: "Siamo consapevoli di non aver disputato una bella partita, ma dobbiamo solo pensare a ripartire e ritrovare lo spirito giusto. Abbiamo preso due gol strani, dobbiamo ora ritrovare l'intensità giusta e recuperare anche qualche infortunato. Per dire il vero ci manca un po' la serenità e anche un po' di tranquillità mentale. Ma ora c'è il campionato: diamo il massimo fino alla sosta".

