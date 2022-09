Nazione_Pisa : Internet festival: la tecnologia può sbagliare? La nuova edizione dell'evento di Pisa - intoscana : Dal 6 al 9 ottobre, edizione numero 12 di @Internetfest l’appuntamento più atteso da esperti e appassionati: quattr… - GiaPettinelli : Torna Internet Festival, 'imperfezione' è la parola-chiave - venti4ore : Next Generation Fest, al via le iscrizioni. Presentato l’Internet Festival di Pisa - 1italiano1 : Torna Internet Festival, 'imperfezione' è la parola-chiave. A Pisa dal 6 al 9 ottobre. Tema, 'Può la tecnologia sba… -

Torna la kermesse che racconta la Rete e non solo: appuntamento dal 6 al 9 ottobre. Qn (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) tra i media ...Valida fino al 26 settembre , l'iniziativa prende il nome di Samsung Spotlighte, come ... che vi permetterà di connettere un computer portatile aqualora non avesse un ethernet ...Piccoli e grandi elettrodomestici a marchio Samsung si trovano a prezzi sbalorditivi sullo store ufficiale. Approfittatene!Torna la kermesse che racconta la Rete e non solo: appuntamento dal 6 al 9 ottobre. Qn (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) tra i media partner ...