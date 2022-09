Inter, Antonello: “Nuovo stadio essenziale per competere ad alti livelli” (Di giovedì 15 settembre 2022) Così l'amministratore delegato area corporale dell'Inter durante l'evento MilanoParigiCapitali organizzato da Milano Finanza Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 settembre 2022) Così l'amministratore delegato area corporale dell'durante l'evento MilanoParigiCapitali organizzato da Milano Finanza

BorisJo_ker : RT @marifcinter: #Antonello: 'In assenza di infrastrutture e nuovi stadi, difficilmente Inter, Milan e calcio italiano possono tornare a co… - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ??Inter, Antonello: “Senza nuovo stadio, Inter e #Milan non possono competere ad alti livelli in Europa” - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Antonello: 'In assenza di infrastrutture e nuovi stadi, difficilmente Inter, Milan e calcio italiano possono tornare a co… - francescobonfi_ : RT @marifcinter: Antonello: “Inter e Milan propongono non solo stadio ma anche centro di attrazione polivalente per Milano. Progetti da 2 m… - PianetaMilan : #Inter, #Antonello: “Nuovo stadio essenziale per competere ad alti livelli” -