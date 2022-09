Intanto nel mondo (Di giovedì 15 settembre 2022) La coalizione composta dal centrodestra e dall’estrema destra vince le elezioni in Svezia, l’esercito russo colpisce una diga nella città ucraina di Kryvyj Rih, scarcerazione in Egitto di un giornalista di Al Jazeera. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) La coalizione composta dal centrodestra e dall’estrema destra vince le elezioni in Svezia, l’esercito russo colpisce una diga nella città ucraina di Kryvyj Rih, scarcerazione in Egitto di un giornalista di Al Jazeera. Leggi

Morfeo07631026 : @Robyn8768 @mvcalcio @BarillariDav Conosci la teoria del recinto? Lascia fuori un partito intanto che gli altri ti… - suncity36006372 : @DiegoFusaro loro sono alla ricerca di un mondo irreale. l'effetto putin ci voleva a prescindere. nessuno ti da il… - milannight : Per me la capienza dello stadio rimane sempre un grosso problema. Quest'anno 4 partite in casa di cui 3 sopra i 70k… - RICKYMorabito : RT @Biancoscudati: Al San Filippo tra Messina e Viterbese finisce 1 a 1. Presenti ieri oltre 3mila spettatori. Pareggio ospite arrivato nel… - gianpiero82 : @Gianlucotti @ZonaBianconeri @juventusfc La vutazione la juve non la fa nel breve. Non l'ha fatta in passato e non… -