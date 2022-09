Infortuni Juve, ora la società può cambiare lo staff: i dettagli (Di giovedì 15 settembre 2022) Infortuni Juve, la società ora valuta dei cambi nello staff visti i tanti problemi di natura muscolare: le ultime novità La Juve da inizio stagione ha dovuto far fronte a numerosi problemi di natura muscolare per i suoi giocatori. Ecco perchè, secondo quanto riferito da Guardalà di Sky Sport 24, la società starebbe valutando la possibilità di cambiare qualcosa a livello di staff e preparatori. Possibili novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022), laora valuta dei cambi nellovisti i tanti problemi di natura muscolare: le ultime novità Lada inizio stagione ha dovuto far fronte a numerosi problemi di natura muscolare per i suoi giocatori. Ecco perchè, secondo quanto riferito da Guardalà di Sky Sport 24, lastarebbe valutando la possibilità diqualcosa a livello die preparatori. Possibili novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

