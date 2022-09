Infermieri – Nursing Up De Palma: “Slitta la firma del contratto 2019-2021, e rinviato il pagamento degli arretrati” (Di giovedì 15 settembre 2022) “E’ davvero il caso di dire che piove sul bagnato. Nelle ultime ore, è il Presidente dell’Aran in persona, Antonio Naddeo, come un fulmine a ciel sereno, a dare notizia dello Slittamento della firma del contratto 2019-2021, che doveva avvenire alla fine di questo mese. Di conseguenza anche gli arretrati, quelli tanto attesi dagli Infermieri, per il momento non arriveranno. Lo stesso Naddeo, in una nota nel suo blog, conferma che “il MEF ha inviato un’ulteriore nota nella quale si prende atto di alcune risposte dell’ARAN, ma ha anche chiesto ulteriori chiarimenti su norme del contratto non citate nella prima nota. Anche in questo caso l’Agenzia sta predisponendo la risposta, ma è difficile che tutto si possa definire per la sottoscrizione definitiva ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) “E’ davvero il caso di dire che piove sul bagnato. Nelle ultime ore, è il Presidente dell’Aran in persona, Antonio Naddeo, come un fulmine a ciel sereno, a dare notizia dellomento delladel, che doveva avvenire alla fine di questo mese. Di conseguenza anche gli, quelli tanto attesi dagli, per il momento non arriveranno. Lo stesso Naddeo, in una nota nel suo blog, conferma che “il MEF ha inviato un’ulteriore nota nella quale si prende atto di alcune risposte dell’ARAN, ma ha anche chiesto ulteriori chiarimenti su norme delnon citate nella prima nota. Anche in questo caso l’Agenzia sta predisponendo la risposta, ma è difficile che tutto si possa definire per la sottoscrizione definitiva ...

