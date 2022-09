Ineos Grenadiers | colpo Thymen Arensman – UFFICIALE

Leggi su blogciclismo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo aver ufficializzato l’innesto di Connor Swift dall’Arkea Samsic, laha raddoppiato. Grandei britannici che si sono assicurati le prestazioni di, in arrivo dal Team DSM. LEGGI ANCHE:, arriva Connor Swift –Il forte scalatore olandese classe ’99 ha firmato un contratto di due anni con il suo nuovo team ed è reduce da un’annata di forte crescita come dimostrano i suoi migliori risultati: 6° alla Tirreno-Adriatico, 3° al Tour of The Alps, 2° al Giro di Polonia e 6° alla Vuelta a España. In queste ultime due corse ha ottenuto anche le prime vittorie da professionista. LEGGI LE NOTIZIE DI BLOG CICLISMO SU GOOGLE NEWS. SUPPORTACI DONANDO QUI L'articolo proviene da Blog Ciclismo.