Incidente stradale per Zelensky a Kiev: «È vivo e sta bene, nessuna ferita grave». Indaga la polizia (Di giovedì 15 settembre 2022) L’automobile su cui viaggiava Volodymyr Zelensky è stata coinvolta in un Incidente stradale a Kiev. Il presidente ucraino non è rimasto ferito gravemente. Il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, in un post su Facebook, ha spiegato che le circostanze dell’Incidente saranno oggetto di indagine da parte della polizia. Nykyforov ha spiegato che l’auto di Zelensky si è scontrata con un veicolo privato, ma non ha specificato quando l’Incidente è avvenuto. «Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi», ha detto il portavoce. I medici che accompagnano il presidente hanno soccorso l’autista del veicolo coinvolto nell’Incidente. Secondo alcune fonti ucraine ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) L’automobile su cui viaggiava Volodymyrè stata coinvolta in un. Il presidente ucraino non è rimasto feritomente. Il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, in un post su Facebook, ha spiegato che le circostanze dell’saranno oggetto di indagine da parte della. Nykyforov ha spiegato che l’auto disi è scontrata con un veicolo privato, ma non ha specificato quando l’è avvenuto. «Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi», ha detto il portavoce. I medici che accompagnano il presidente hanno soccorso l’autista del veicolo coinvolto nell’. Secondo alcune fonti ucraine ...

Agenzia_Ansa : L'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non sa… - vigilidelfuoco : Migliorare le tecniche di soccorso a persone rimaste bloccate in un veicolo dopo un incidente stradale: a Merate… - vigilidelfuoco : Finisce contro il muro perimetrale del giardino di un’abitazione per un incidente stradale, i #vigililidelfuoco in… - TNVAFMCPPDI : RT @Agenzia_Ansa: L'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non sarebbe… - ProgettoLepanto : ??Il corteo del presidente ucraino Vladimir #Zelensky ha avuto un incidente stradale a Kiev, ha detto giovedì il seg… -